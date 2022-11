Acidente aconteceu na BR-040, na altura do bairro Feirinha, em Itaipava - Reprodução de Vídeo

Acidente aconteceu na BR-040, na altura do bairro Feirinha, em ItaipavaReprodução de Vídeo

Publicado 20/11/2022 15:26 | Atualizado 20/11/2022 15:34

Rio - Um motociclista morreu em um acidente de moto, na manhã deste domingo (20), na BR-040, na altura de Itaipava, na Região Serrana do Rio. Segundo informações preliminares, a vítima, um jovem de 18 anos, que ainda não teve sua identidade divulgada, teria perdido o controle da motocicleta e se chocado com a proteção que separa as duas pistas da via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, mas a vítima já estava em óbito no momento da chegada. Após a colisão, a motocicleta pegou fogo.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 63, no bairro Feirinha. A faixa central da rodovia no sentido Itaipava, onde houve a colisão, e a central no sentido contrário foram bloqueadas durante a atuação dos bombeiros.