Iago Lacê Falcão, de 26 anos, assumiu a autoria do crime em depoimento na Delegacia de Homicídios - Reprodução/TV Globo

Publicado 19/11/2022 10:01 | Atualizado 19/11/2022 10:24





De acordo com a Polícia Civil, Iago, que era namorado da vítima, foi preso na casa de familiares na Taquara, Zona Oeste do Rio. Rita ficou desaparecida por três dias, de domingo até a última terça-feira (15), quando o autor procurou à delegacia especializada para revelar o paradeiro do corpo. Rio - O estudante de enfermagem Iago Lacê Falcão, de 26 anos, suspeito pela morte da técnica de enfermagem Rita Nogueira , 27, foi preso pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), no fim da noite desta sexta-feira (18). A prisão acontece quatro dias após o crime, ao qual o suspeito assumiu ter sido autor em sede policial.De acordo com a Polícia Civil, Iago, que era namorado da vítima, foi preso na casa de familiares na Taquara, Zona Oeste do Rio. Rita ficou desaparecida por três dias, de domingo até a última terça-feira (15), quando o autor procurou à delegacia especializada para revelar o paradeiro do corpo.

"A família está aliviada com a prisão, mas ainda insatisfeita com o tempo que levou para acontecer. Afinal, estamos falando de um crime confessado por ele", comentou a filha da madrasta de Rita, Érica Oliveira, de 21 anos. Segundo a familiar, mesmo sem conhecer a vítima pessoalmente, ela a admirava. "Ela era uma pessoa muito legal".



A técnica de enfermagem foi encontrada amarrada e com sinais de tortura. O corpo estava em um imóvel abandonado que pertence a família de Iago, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. Nesta sexta-feira, um laudo pericial já havia confirmado que a causa da morte de Rita foi assassinada por asfixia.