Policiamento reforçado no entorno da comunidade do Jacarezinho após três dias de intenso confronto - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 21/11/2022 10:05 | Atualizado 21/11/2022 12:11

Rio- A Polícia Militar realiza operações em diversas comunidades do Rio desde o início da manhã desta segunda-feira (21). Dentre elas, Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, e Morar Carioca, Bandeira 2 e Rato Molhado, em Del Castilho, todas na Zona Norte. Além disso, o policiamento também está sendo reforçado no entorno do Jacarezinho, onde houve confronto e intenso tiroteio que deixou seis pessoas baleadas e um morto durante este domingo (20).No Quitungo, em Brás de Pina, agentes do 16ºBPM apreenderam drogas, munições, carregador de fuzil e rádios comunicadores. Já nas comunidades de Del Castilho não há informação de prisões, apreensões ou feridos. As operações ainda estão em andamento.