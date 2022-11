Ação foi resultado de uma operação conjunta dos dois órgãos - Divulgação

Publicado 21/11/2022 21:01

Rio - A Receita Federal (RFB) e Polícia Federal (PF) apreenderam, nesta segunda-feira (21), um tablete de cocaína dentro de um veículo vindo da Argentina. O automóvel estava em um navio Ro-Ro, do tipo cargueiro, utilizado para fazer o transporte de cargas rolantes. Ação foi resultado de uma operação conjunta dos dois órgãos.

Participaram da operação os servidores da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), do Serviço de Vigilância da Alfândega da Receita Federal no Porto do Rio de Janeiro e agentes da PF. O trabalho contou ainda com cães de faro.

De acordo com a Receita Federal, a atuação do órgão na repressão ao tráfico de drogas tem o objetivo primordial de proteger a sociedade no que diz respeito à proteção da vida.