Material foi apreendido após confronto na comunidade do Santo Antônio, em Angra dos Reis - Divulgação / PMERJ

Material foi apreendido após confronto na comunidade do Santo Antônio, em Angra dos ReisDivulgação / PMERJ

Publicado 21/11/2022 20:03

Rio – Um homem foi ferido, na tarde desta segunda-feira (21), em um confronto com policiais do 33º BPM (Angra dos Reis) na comunidade do Santo Antônio, em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. O suspeito, que não teve a identificação divulgada, foi levado ao Hospital Geral da Japuíba. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam o patrulhamento da região quando foram atacadas por tiros de arma de fogo e houve confronto. Após o fim dos disparos, os PMs encontraram o homem ferido e, com ele, apreenderam uma pistola com kit Roni, dois carregadores, 28 munições e um rádio comunicador. Em seguida, os militares localizaram uma mochila contendo 300 tiras de maconha, 54 pedras de crack, 263 pinos de cocaína, 32 frascos de loló e cinco bases usadas para carregar rádios. A ocorrência ainda está em andamento.