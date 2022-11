Esquadrão Antibombas desarma artefato em um dos acesso ao Jacarezinho, na Zona Norte do Rio - Reprodução/G1

Publicado 21/11/2022 19:04

Rio - O Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foi acionado, na tarde desta segunda-feira (21), para desativar um artefato explosivo lançado contra policiais militares em um dos acesso da comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, não houve feridos. A investigação sobre os responsáveis do ataque está a cargo da 25ª DP (Engenho Novo). O clima na região é de tensão desde a sexta-feira (18).



Vídeos mostram a ação cuidadosa dos policiais para que o artefato fosse desarmado sem ferir ninguém. Veja as imagens:

No fim de semana, a situação se agravou devido a uma operação da PM nas comunidades do Jacarezinho, Manguinhos e do Mandela , na Zona Norte do Rio. Ao fim da ação, a corporação registrou a morte de uma pessoa e a entrada de outras seis baleadas na UPA de Manguinhos.

Nesta segunda-feira (21), moradores ainda ficaram reféns da violência . O Centro Municipal de Saúde Renato Rocco e a Clínica da Família Anthidio Dias da Silveira, localizadas na região do Jacarezinho, acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e pacientes, interromperam o funcionamento. Outras nove escolas da rede municipal de ensino operam no sistema remoto em decorrência de operações policiais em andamento na comunidade. As informações foram repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação do Rio.

Nas redes sociais, um morador fez uma denúncia sobre possíveis abusos de autoridade por parte da Polícia Militar. Em uma das mensagens, ele diz que teve o celular revistado por agentes sem que fosse apresentado ordem judicial.





A Corregedoria Geral da Polícia Militar pode ser contactada para denúncias através do telefone pelo número (21) 2725-9098 ou ainda pelo site Segundo a PM, os canais da Corregedoria e da Ouvidoria da Polícia Militar estão disponíveis para formalização de denúncias a fim de que os setores responsáveis possam iniciar os procedimentos de apuração. A Ouvidoria da Secretaria de Estado de Polícia Militar está à disposição pelo telefone (21) 2334-6045 ou e-mail ouvidoria_controladoria@pmerj.rj.gov.br.A Corregedoria Geral da Polícia Militar pode ser contactada para denúncias através do telefone pelo número (21) 2725-9098 ou ainda pelo site https://www.cintpm.rj.gov.br/