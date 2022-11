Suspeito é acusado de escalar e roubar prédios comerciais em Itaguaí - Divulgação

Suspeito é acusado de escalar e roubar prédios comerciais em ItaguaíDivulgação

Publicado 21/11/2022 22:11 | Atualizado 21/11/2022 22:12

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (21), Luiz Claudio Braga de Melo, de 39 anos, apelidado de "homem-aranha do crime", acusado de escalar e roubar prédios comerciais em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. O suspeito já possui nove passagens por furtos.

Confira o momento registrado pela câmera de segurança do local.

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (21), Luiz Claudio Braga de Melo, de 39 anos, apelidado de "homem-aranha do crime", acusado de escalar e roubar prédios comerciais em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio.



Vídeo: Divulgação#ODia pic.twitter.com/eXJMyhvhZ3 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 22, 2022

De acordo com a corporação, o suspeito pulou o muro do centro comercial de Itaguaí e, após quebrar uma janela e danificar uma porta, roubou bebidas e cigarros de um restaurante. Em seguida, arrombou a porta de um centro estético e roubou cinco caixas contendo ampolas de toxina botulínica.

Após a identificação do autor pelas imagens do circuito de segurança, equipes da 5ª DP (Itaguaí) fizeram diligências na região e encontraram Luiz Claudio pela manhã no Bairro Chaperó, em Itaguaí, ainda na posse das cinco caixas de material estético. O preso não ofereceu resistência.