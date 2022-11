Os suspeitos do roubo foram encaminhados à Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT) - Divulgação

Publicado 21/11/2022 20:28 | Atualizado 21/11/2022 20:39

Rio – Agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), em conjunto com a Polícia Militar, prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (21), um homem acusado de manter em cárcere privado, há pelo menos quatro dias, uma cidadã sueca dentro de casa, no Morro da Babilônia, no Leme, Zona Sul do Rio.

De acordo com a instituição, a jovem estava há cerca de dez dias na casa do autor, que tinha conhecido no início deste mês. Entretanto, desde sexta-feira (18), o comportamento do acusado mudou e ela foi privada de liberdade.

Segundo os agentes, a vítima conseguiu pedir ajuda a polícia apenas nesta segunda, quando ela conseguiu enviar uma mensagem para uma amiga, explicando o que estava acontecendo. Ao saber que os agentes da Deat estavam na comunidade, o homem deixou sua casa com a mulher.

O acusado foi capturado em uma das ruas da comunidade da Babilônia. Segundo a Deat, o autor tem outras quatro passagens por violência contra mulheres.