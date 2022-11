Ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Reprodução

Publicado 21/11/2022 19:23 | Atualizado 21/11/2022 19:25

Rio - A polícia apreendeu, nesta segunda-feira (21), um adolescente suspeito de envolvimento no sequestro de uma família que terminou com uma vítima morta no Grajaú, na Zona Norte do Rio. Segundo investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o menor teria sido o responsável por tentar estuprar duas das moradoras da residência enquanto outros dois envolvidos extorquiam as demais vítimas.

O caso aconteceu no último dia 7 de novembro, quando o menor e os outros dois envolvidos invadiram o imóvel para subtrair pertences. Na ação, eles mantiveram a família que estava no imóvel refém.

Enquanto dois integrantes realizavam transferências da conta bancária de uma das vítimas, o menor tentou estuprar duas das moradoras.

Um homem que morava no imóvel tentou intervir e impedir o ato, mas acabou sendo baleado na nuca pelo bando. Segundo a Polícia Civil, o menor era procurado por ato infracional análogo aos crimes de extorsão qualificada, tentativa de estupro, latrocínio. Contra ele, foi cumprido um mandado de busca e apreensão.