Publicado 21/11/2022 17:56 | Atualizado 21/11/2022 18:49

Rio – Um dos suspeitos de ter agredido duas mulheres na madrugada deste domingo (21), na calçada do Bar do David, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, já foi preso em flagrante por dirigir embriagado e tem outras cinco passagens pela polícia por lesão corporal e violação da suspensão para dirigir veículo automotor. O homem, identificado como Márcio Carneiro Ferreira da Silva, está sendo procurado pela polícia.



De acordo com relatos das vítimas ao RJTV, da TV Globo, dois homens, que estavam em uma mesa na calçada, desrespeitaram um menino que os abordou pedindo dinheiro para comprar comida. Um deles teria tirado o cigarro do menino, jogado no chão e pisado em cima. Uma das mulheres então reclamou com o suspeito, que a mandou calar a boca e disse que era policial.

Em seguida, ele deu um soco na mulher, que caiu no chão. Ela tentou filmar o homem, e foi agredida pela segunda vez. As imagens mostram ele batendo na câmera.

Ainda nos relatos, ela contou que levantou e falou com ele que ele não podia fazer aquilo, mas o homem a socou novamente e ela voltou a cair no chão. Ela teve machucados na cabeça e na perna.

A amiga da vítima tentou defendê-la ao sair do banheiro do Galeto Sat's, estabelecimento ao lado, mas o segundo homem deu-lhe um soco. Ela foi ao chão e não conseguiu se levantar.

As vítimas registraram boletim de ocorrência na 12ª DP (Copacabana). A polícia investiga a localização de Márcio para intimá-lo a prestar depoimentos. Agentes também realizam diligências para identificar o outro agressor.



Procurado, David, dono do bar, disse que as câmeras do estabelecimento não captaram as imagens da agressão e lamentou o ocorrido.