Leandro se recusava a aceitar o fim do relacionamento com Mayara - TV Globo

Publicado 21/11/2022 23:02

Rio - Um suspeito, identificado como Leandro Dias, foi preso, na noite desta segunda-feira (21), suspeito de tentar matar a ex-companheira Mayara Mendonça, em Barros Filho, na Zona Norte, no último sábado. A prisão foi feita por agentes da 33ª DP (Realengo). As informações são do portal 'G1'.

Segundo uma amiga, Mayara levou 8 facadas porque o autor do crime se recusava a aceitar a separação. A vítima está internada no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo e seu estado de saúde é grave.