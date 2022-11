Homem com boné vermelho saca arma e dispara no meio da multidão em Campos dos Goytacazes - Reprodução de Vídeo

Publicado 21/11/2022 22:48 | Atualizado 21/11/2022 22:50

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta segunda-feira (21), dois suspeitos de envolvimento no ataque a tiros, durante uma festa de comemoração do título do Flamengo na Libertadores, que deixou três mortos, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. As informações são do portal 'G1'.

As prisões dos suspeitos foram efetuadas nos bairros Parque Rio Branco e Parque Alvorada, no distrito de Guarus. Os dois homens possuem passagens pela polícia. Na ação, um carro foi apreendido com um dos suspeitos.

De acordo com a delegada da distrital do Centro, Dra. Nathalia Patrão, o autor dos disparos já foi identificado e o motivo do ataque contra o jovem de 18 anos seria pelo fato de ser morador de uma área comandada pela facção rival a do atirador.

O atirador segue desaparecido. Os dois suspeitos detidos, segundo a Polícia Civil, estava com o atirador no momento dos disparos.

Relembre o caso

Imagens de segurança filmaram o ataque. É possível ver o momento em que um homem de bermuda branca, camiseta preta e boné vermelho saca a arma, aponta para a rua e dispara. No local, havia uma aglomeração de torcedores. A imagem, contudo, não mostra se houve uma confusão envolvendo o responsável pelo disparo antes.

Após o disparo, todos que estavam em volta se afastam e o atirador sai caminhando tranquilamente pela calçada. No local, torcedores do Flamengo comemoravam o título do clube na Taça Libertadores da América.

No último dia 29, um homem de 37 anos e uma adolescente de 12 morreram baleados no ataque. Já o jovem de 18 anos, que era o alvo do atirador, ficou internado em estado grave, mas não resistiu e morreu no dia 16 de novembro.