Vítima foi morta por frequentar baile funk na Cidade de Deus - Reprodução TV Globo

Publicado 21/11/2022 20:32 | Atualizado 21/11/2022 20:44

Rio - Um mototaxista acusado de envolvimento na execução de jovem pela milícia de Jacarepaguá foi preso, neste domingo (20), por policiais civis. De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), ele é suspeito de ter participado na morte de Yuri Patrick André Motta. A vítima teria sido assassinada por frequentar o baile da Cidade de Deus, na Zona Oeste. A comunidade é dominada por facção criminosa rival do grupo paramilitar.

A investigação indica que o suspeito teria levado o jovem para dentro da comunidade Renascer, em Jacarepaguá, onde ele foi executado pelos milicianos. A vítima morava na região e já havia sido ameaçada pelos milicianos sobre a ida ao baile do bairro vizinho.

Após o desaparecimento, a mãe da vítima procurou a DDPA para registrar o caso. Os agentes iniciaram as buscas e encontraram Yuri, morto, no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio.

Segundo os investigadores, o suspeito da execução foi encontrado escondido na Cidade de Deus. Contra ele já havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Ele estava foragido desde junho, quando dois outros homens foram presos pelo mesmo crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que a prisão foi possível após intenso trabalho de inteligência da especializada, que identificou que uma possibilidade de prisão na rotina do suspeito. O autor estava escondido no interior da Cidade de Deus, mas saía à noite para trabalhar fazendo entregas para uma lanchonete. Foi na volta dele para a loja em uma das viagens que os policiais efetuaram a abordagem.