... - Reprodução/Redes Sociais

...Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/11/2022 19:49

Rio - Uma família foi feita refém por criminosos, nesta segunda-feira (21), no bairro Colinas do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos renderam e roubaram diversos itens eletrônicos, além de três veículos e uma quantia em dinheiro.

Uma equipe do 25ºBPM (Cabo Frio) foi acionada no local para verificar ocorrência de roubo a residência e foi informada pelo dono da residência que criminosos renderam seu filho e invadiram a casa, deixando a família presa por horas.

Nas redes sociais, uma das vítimas alertou seus seguidores sobre o crime e pediu que ficassem alertas caso recebessem algum mensagem suspeita, pois seus celulares havia sido roubados.

"Pessoal, hoje nossa família foi sequestrada e mantida dentro de nossa casa. Levaram muitos bens, carro, moto e van. Caso recebam alguma mensagem nossa pedindo pix ou do tipo, não somos nós. Estamos bem!", escreveu.

A ocorrência foi encaminhada à 126ª DP, que está investigando o caso e busca imagens de segurança para tentar identificar e prender os autores do crime.