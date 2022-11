Tande, ex-jogador de vôlei, grava vídeo elogiando o Segurança Presente - Reprodução

Publicado 21/11/2022 18:46

Os perfis oficiais do Segurança Presente nas redes sociais publicaram, nesta segunda-feira (21), um vídeo no qual Tande, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, aparece elogiando o projeto enquanto três policiais trocam o pneu de seu carro. A postagem causou muita repercussão pela internet, tanto quanto com elogios e críticas à operação e ao ex-atleta.

No vídeo, Tande se apresenta como campeão olímpico e conta que estava saindo com a mulher para almoçar no domingo passado (20) quando percebeu o problema e foi ajudado pelos agentes.

"O Segurança Presente sempre esteve presente na minha vida. A gente passa no dia a dia pelas ruas do Rio de Janeiro e a gente vê, volta e meia eles ali presentes, mas a gente acha que ninguém precisa, a não ser se você pega um caso ali na hora de alguém que furtou alguma coisa. Mas eles são muito mais do que isso", afirmou.



A publicação teve grande repercussão, com mais de 1.600 curtidas e 180 comentários no Instagram. Entre as reações, é possível ver pessoas indignadas considerando a troca do pneu como um tratamento preferencial dado a Tande por ser uma celebridade ou por ser morador da Zona Sul. Outra resposta comum foram piadas feitas em relação à necessidade de atuação dos policiais, indicando em tom de brincadeira que o ex-atleta deveria ser capaz de resolver a situação por conta própria – seja chamando um seguro ou ele mesmo realizando a troca.

O Segurança Presente deixa claro que uma das funções da operação é auxiliar o cidadão e, portanto, o caso relatado no vídeo faz parte do trabalho dos policiais.