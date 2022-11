Batalha pelo controle da bilhetagem dos ônibus no Rio ganha novo desdobramento - Divulgação

Batalha pelo controle da bilhetagem dos ônibus no Rio ganha novo desdobramentoDivulgação

Publicado 21/11/2022 17:08 | Atualizado 21/11/2022 17:32

Rio – A prefeitura do Rio informou, nesta segunda-feira (21), o retorno de mais duas linhas de ônibus e três serviços adicionais para esta semana. Com isso, serão 64 linhas restabelecidas desde o acordo judicial firmado no dia 1º de junho entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público (MPRJ).



Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a linha 830 (Pedregoso-Campo Grande), começa nesta terça-feira (22), e a linha 842 (Paciência-Campo Grande) começa a circular já nesta quarta-feira (23). Três serviços especiais com horários específicos - que complementam a operação de outras linhas - também entram em operação: SV 692 (Méier-Alvorada), SV 831 (Colônia-Taquara) e 600 (Boiuna-Saens Peña).



O plano operacional tem o objetivo de regularizar gradualmente o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade. Conforme estabelecido no acordo, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,05, os consórcios receberão um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A Prefeitura do Rio vai atestar a quilometragem rodada por meio de GPS.



Linhas que começam a operar nesta semana:



CONSÓRCIO SANTA CRUZ



830 (Pedregoso-Campo Grande) - Começa a operar terça-feira (22/11)



842 (Paciência-Campo Grande) - Começa a operar quarta-feira (23/11)



CONSÓRCIO TRANSCARIOCA



SV 692 (Méier-Alvorada) - Começa a operar terça-feira (22/11)



SV 831 (Colônia-Taquara) - Começa a operar quarta-feira (23/11)



600 (Boiuna-Saens Peña) - Começa a operar quarta-feira (23/11) *Esta linha complementa a linha 600 (Taquara-Saens Peña) - que já funciona regularmente - e tem o itinerário estendido até a Estrada dos Teixeiras.



Plano operacional das linhas:



830 (Pedregoso-Campo Grande)



De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 32 viagens diárias de ida e volta, com intervalo médio de 27 minutos nos horários de pico.



Itinerário:



IDA: Estrada do Pedregoso (Ponto inicial na esquina com a Estrada do Marapicu), Rua Azhauri Mascarenhas, Avenida Brasil, Estrada do Pedregoso, Estrada Guandu do Sapé, Largo da Maçonaria, Estrada das Capoeiras, Estr. Rio do A, Rua Laudelino Vieira de Campos, Rua Campo Grande (Ponto final no lado oposto ao nº 1.072).



VOLTA: Rua Campo Grande (Ponto inicial no lado oposto ao nº 1.072), Rua Lucília, Estrada da Caroba, Estrada das Capoeiras, Largo da Maçonaria, Estrada Guandu do Sapé, Estrada do Pedregoso, Avenida Brasil, Rua Azhauri Mascarenhas, Estrada do Pedregoso, (Ponto final na esquina com a Estrada do Marapicu).





842 (Paciência-Campo Grande)



De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 32 viagens diárias de ida e volta, com intervalo médio de 28 minutos nos horários de pico.



Itinerário:



IDA: Estrada de Urucânia (Ponto inicial em frente a estação de trem de Paciência), Rua Guarujá, Rua Cosmos, Estrada de Paciência, Praça Jaraguari, Caminho do Tutóia, Rua Jamacaru, Estrada do Encanamento, Praça de Santa Margarida, Estrada do Encanamento, Rua Caracaraí, Rua Juripiranga, Estrada do Campinho, Estrada Rio do A, Rua Campo Grande (Ponto final próximo a esquina com a Rua Albertina).



VOLTA: Rua Campo Grande (Ponto inicial próximo a esquina com a Rua Albertina), Rua Gianerini, Rua Aracaju, Rua Barcelos Domingos, Rua Alfredo de Morais, Rua Ivo do Prado, Rua Campo Grande, Praça dos Estudantes, Rua Rio do A, Estrada do Campinho, Estrada do Encanamento, Praça de Santa Margarida, Estrada do Encanamento, Praça Jaraguari, Estrada de Paciência, Rua Cosmos, Praça Igara, Rua Guarujá, Estrada de Urucânia (Ponto final em frente a estação de trem de Paciência).



SV 692 (Méier-Alvorada)



De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir duas viagens de ida pela manhã (com saídas às 5h30 e às 6h) e duas viagens de volta à tarde (com saídas às 18h e às 18h30). Este serviço é complementar à linha 692, com itinerário mais rápido, seguindo pela Linha Amarela.



Itinerário:



IDA: Terminal Rodoviário Urbano Américo Ayres, Rua Padre André Moreira, Rua Lucídio Lago, Rua Rio Grande do Sul, Rua Castro Alves, Rua Getúlio, Rua Cirne Maia, Rua Honório, Rua Vasco da Gama, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua João Pinheiro, Rua Leopoldina, Rua Silvana, Rua Goiás, Rua Guilhermina, Linha Amarela, Viaduto Engenheiro Ruy Pestana de Vasconcelos, Avenida Ayrton Senna, Ponte Plácido de Castro, Avenida Ayrton Senna, Ponte Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales, Avenida Ayrton Senna, Mergulhão Billy Blanco, Avenida Ayrton Senna, Avenida Luís Carlos Prestes, Avenida das Américas, Mergulhão Billy Blanco, Avenida Ayrton Senna, Terminal Alvorada.



VOLTA: Terminal Alvorada, Avenida Ayrton Senna, Mergulhão Billy Blanco, Avenida Ayrton Senna, Avenida das Américas, Avenida Ayrton Senna, Ponte Plácido de Castro, Avenida Ayrton Senna, Linha Amarela, Rua Guineza, Rua Bento Gonçalves, Rua Guilhermina, Rua Engenheiro Nazareth, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua José Bonifácio, Rua Arquias Cordeiro, Rua Soares, Terminal Rodoviário Urbano Américo Ayres.



SV 831 (Colônia-Taquara)



De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir três viagens de ida de manhã (com saídas às 6h, 6h30 e 7h) e três viagens de volta à tarde (com saídas às 17h45, às 18h15 e às 18h45). Este serviço é complementar à linha 831, com atendimento a passageiros da Estrada do Outeiro Santo e da Estrada da Ligação.



Itinerário:



IDA: Terminal Colônia, Avenida Teixeira Brandão, Avenida Adauto Botelho, Estrada Rodrigues Caldas, Estrada do Outeiro Santo, Estrada da Ligação, Rua Ipadu, Estrada Rodrigues Caldas, Rua Alberto Soares Sampaio, Estrada do Rio Grande, Acesso ao Terminal Taquara, Terminal Taquara.



VOLTA: Terminal Taquara, acesso à Estrada Rodrigues Caldas, Rua Ipadu, Estrada da Ligação, Estrada do Outeiro Santo, Estrada Rodrigues Caldas, Avenida Adauto Botelho, Avenida Teixeira Brandão, Terminal Colônia.



600 (Boiuna-Saens Peña)



De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir duas viagens de ida pela manhã (com saídas às 6h30 e às 7h) e duas viagens de volta à tarde (com saídas às 17h30 e às 18h). Este serviço é complementar à linha 600 (Taquara-Saens Peña), com atendimento a passageiros da Estrada da Boiuna e da Estrada dos Teixeiras.



Itinerário:



IDA: Estrada dos Teixeiras (Ponto inicial: esquina com a Rua Dr. Antônio Martins), Estrada da Boiuna, Estrada do Engenho Velho, Estrada da Soca, Estrada Meringuava, Praça Nídia Otero, Estrada do Tindiba, Praça Jauru, Estrada do Tindiba, Rua Apiacás, Estrada dos Bandeirantes, Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais, Rua Edgard Werneck, Avenida Ayrton Senna, Rua Edgard Werneck, Avenida Ayrton Senna, Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, Estrada do Gabinal, Estrada de Jacarepaguá, Rua Tirol, Rua Comandante Rubens Silva, Estrada dos Três Rios, Avenida Menezes Côrtes, Rua José do Patrocínio, Rua Barão do Bom Retiro, Rua Teodoro da Silva, Rua Pereira Nunes, Rua Barão de Mesquita, Rua São Francisco Xavier, Avenida Heitor Beltrão, Rua Marquês de Valença, Rua Pereira de Siqueira, Rua Alzira Brandão.





VOLTA: Rua Alzira Brandão, Avenida Heitor Beltrão, Rua Marquês de Valença, Rua Almirante Cóchrane, Rua Santo Afonso, Rua Major Ávila, Praça Varnhagen, Rua Felipe Camarão, Boulevard Vinte e Oito de Setembro (pista direita), Praça Barão de Drummond, Rua Visconde de Santa Isabel, Avenida Menezes Côrtes, Estrada dos Três Rios, Estrada do Pau-Ferro, Estrada do Guanumbi, Estrada dos Três Rios, Estrada do Gabinal, Rua Edgard Werneck, Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais, Estrada dos Bandeirantes, Rua André Rocha, Rua Marechal Clóvis Bevilacqua, Avenida Nelson Cardoso, Rua Bacairis, Rua Atituba, Estrada do Tindiba, Praça Jauru, Estrada do Tindiba, Praça Nídia Otero, Estrada Meringuava, Estrada da Soca, Estrada do Cafundá, Estrada do Engenho Velho, Estrada da Boiúna, Estrada dos Teixeiras (Ponto final: esquina com a Rua Dr. Antônio Martins).



59 linhas que já iniciaram a operação:



CONSÓRCIO SANTA CRUZ: 808 (Salim x Campo Grande); 741 (Sulacap x Bangu); 743 (Sulacap x Bangu); 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III - Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz), 851 (Campo Grande X Escola Amazonas), 388 (Cesarão x Candelária), 893 (Jardim Palmares x Campo Grande), 899 (Barra de Guaratiba X Terminal Recreio), 885 (Santa Cruz X Mato Alto - via Pedra de Guaratiba), 825 (Campo Grande X Jesuítas), 809 (Sagrado Coração X Santa Cruz) e 833 (Manguariba X Campo Grande.



CONSÓRCIO INTERNORTE: 311 (Engenheiro Leal x Candelária); 685 SVB (Irajá x Méier); 922 (Tubiacanga X Fundão - Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura - Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna X Saens Peña), 349 (Rocha Miranda X Castelo), 669 (Pavuna x Méier), 951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre), 277 (Rocha Miranda X Candelária), 665 SVB (Pavuna X Saens Peña - via Barros Filho), 669 SV (Pavuna X Méier - via Costa Barros), 254 (Madureira X Candelária), 915 (Bonsucesso X Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro), 928 (Marechal Hermes X Bonsucesso) e 901 (Bonsucesso X Bananal).



CONSÓRCIO TRANSCARIOCA: 990 (Merck x Joatinga); 987 (Gardênia Azul x Pechincha); 881 (Alvorada X Taquara - Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas X Terminal Recreio), 651 (Méier X Cascadura), 652 (Méier X Cascadura), 831 (Colônia x Taquara), 865 (Pau da Fome x Taquara), 709 (Cascadura X Amarelinho), 785 (Cascadura X Coelho Neto), 678 (Méier X Vila Valqueire) e 702 (Praça Seca X Madureira).



CONSÓRCIO INTERSUL: 010 (Bairro de Fátima x Central); 435 (Grajaú x Gávea); 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo); 448 (Maracaí X São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña), 626 (Saens Peña x Muda), 157 (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade), 605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã), 229 (Usina X Castelo), 012 (Rodoviária X Castelo, via Lapa), 518 (Urca X Botafogo - Circular - via Copacabana) e 519 (Urca X Copacabana - Circular - via Botafogo).