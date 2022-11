Polícia Federal prende angolado acusado de fraude milionária contra a CAIXA - Divulgação/PF

Polícia Federal prende angolado acusado de fraude milionária contra a CAIXADivulgação/PF

Publicado 21/11/2022 21:41 | Atualizado 21/11/2022 21:45

Rio – Polícia Federal prendeu um angolano de 44 anos acusado de cometer diversas fraudes contra a Caixa, com prejuízo estimado em mais de R$ 1,5 milhão. A prisão foi feita no bairro de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (21). O homem não teve a identidade revelada.

O pedido de prisão preventiva foi expedido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e é desdobramento de uma operação deflagrada em abril de 2020 para combater fraudes em saques e transferências de dinheiro junto à instituição bancária. As investigações também apontaram golpes feitos pelo estrangeiro contra o auxílio emergencial. Segundo a Polícia Federal, o homem chegou a receber cerca de R$ 30 mil por mês com o esquema criminoso.

A polícia apreendeu ainda cartões bancários, dois celulares e um veículo de luxo avaliado em cerca de R$ 200 mil com o preso.

O acusado foi conduzido à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para formalidades decorrentes da prisão judiciária e será encaminhado para o sistema prisional fluminense.