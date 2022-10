Homem com boné vermelho saca arma e dispara no meio da multidão em Campos dos Goytacazes - Reprodução de Vídeo

Publicado 30/10/2022 20:04 | Atualizado 30/10/2022 20:05

Rio - Uma câmera de segurança flagrou disparos feitos por torcedor do Flamengo durante confusão em festa de comemoração do título da Libertadores, neste sábado (29), em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. A briga terminou com um homem e uma adolescente mortos, além de uma jovem, de 18 anos, baleada.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem de bermuda branca, camiseta preta e boné vermelho saca a arma, aponta para a rua e dispara. No local, havia uma aglomeração de torcedores. A imagem, contudo, não mostra se houve uma confusão envolvendo o responsável pelo disparo antes.

Após o disparo, todos que estavam em volta se afastam e o atirador sai caminhando tranquilamente pela calçada. No local, torcedores do Flamengo comemoravam o título do clube na Taça Libertadores da América.





O caso aconteceu na Avenida Pelinca, no bairro Parque Tamandaré, região central de Campos. Uma das vítimas dos disparos foi um homem, de 37 anos, que morreu ainda no local. A adolescente, de 12 anos, que também morreu chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela foi levada para o Hospital Ferreira Machado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a polícia, o terceiro baleado, um jovem de 18 anos, que sobreviveu ao ataque, era o alvo dos disparos. Ele foi socorrido para o mesmo hospital, onde segue internado no Centro de Tratamento intensivo (CTI).