Ernandes Dorneles Saldanha era lutador de muay thai - REPRODUÇÃO DE REDES SOCIAIS

Publicado 30/10/2022 16:08

Rio - O atleta de muay thai, Ernandes Dorneles, de 23 anos, que caiu dentro do rio Piabanha, em Petrópolis, Região Serrana do Rio, após uma briga, teve a morte cerebral confirmada pelo Hospital Santa Teresa. O corpo de Ernandes será enterrado neste domingo (30) no cemitério municipal da cidade. A informação é do portal G1.

O jovem passava por exames para confirmar a morte encefálica após ter caído de uma altura de cerca de 6 metros de altura no domingo passado (23) depois de uma briga. As imagens porém, foram divulgadas nas redes sociais na última sexta-feira (28).

Nas filmagens, é possível ver o desespero de quem presenciou a cena. Três homens foram presos. O caso está sendo investigado pela 106ª DP (Itaipava).

Nas redes sociais, a irmã de Ernanes comentou sobre o ocorrido. "É meu irmão, isso não vai ficar assim não. A irmã vai se vingar por você. Não acredito que existem pessoas podres nesse mundo", desabafou.