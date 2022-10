Trânsito congestionado na Av. Brasil após incêndio em ônibus - Reprodução/Twitter

Publicado 30/10/2022 17:12

Rio - Um incêndio em um ônibus causou congestionamento na Avenida Brasil, na altura de Realengo, Zona Oeste do Rio, neste domingo. De acordo com informações do Centro de Operações (COR), a via chegou a ser parcialmente interditada enquanto o Corpo de Bombeiros chegava para controlar o incêndio. Por volta das 15h10, foi informado que a via já está liberada no sentido Santa Cruz, com retenções desde Irajá, além de congestionamento no sentido Centro, entre Padre Miguel e Coelho Neto.

Nas redes sociais, internautas relataram ter encontrado blitzes da Polícia Militar na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, o que estaria atrapalhando eleitores a chegarem aos locais de votação do segundo turno. Em postagem no Twitter, o prefeito Eduardo Paes afirmou: "Os eleitores do Rio podem ir votar com toda tranquilidade. Não há mais qualquer ação da PM na Av. Brasil e o ônibus que pegou fogo já foi retirado da via. (...) Estou monitorando tudo e atento!", disse o político, que ainda postou uma foto em que aparece à bordo de um helicóptero sobrevoando a capital fluminense.