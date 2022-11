Dois televisores, que haviam sido furtados, foram recuperados durante a prisão dos suspeitos - Divulgação / PMERJ

Publicado 21/11/2022 12:19

Rio - A Polícia Militar (PM) prendeu três homens acusados de furtarem um estabelecimento comercial, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, durante a madrugada desta segunda-feira (21). As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, homens do batalhão do bairro foram acionados e se dirigiram até a Rua Marquês de Olinda para verificar um relato de furto a um comércio.

No local, os agentes realizaram uma busca pela área e encontraram, nas proximidades, três homens carregando dois televisores. Ainda segundo a PM, ao notarem a equipe policial se aproximando, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos.

Os aparelhos de televisão foram recuperados e a ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana).