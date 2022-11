Homem foi preso após atirar contra policiais militares em Nova Iguaçu, na madrugada desta segunda-feira (21) - Divulgação / PMERJ

Homem foi preso após atirar contra policiais militares em Nova Iguaçu, na madrugada desta segunda-feira (21)Divulgação / PMERJ

Publicado 21/11/2022 13:12 | Atualizado 21/11/2022 15:32

Rio - A Polícia Militar prendeu um suspeito de atirar contra agentes do 20º BPM (Mesquita), em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (21). A identidade do agressor não foi divulgada.



De acordo com informações da assessoria da corporação, uma equipe do batalhão realizava um policiamento de rotina pelos acessos do Conjunto da Marinha, quando foi atacada a tiros.



Os agentes fizeram uma busca pela área e conseguiram cercar o suspeito, que foi preso. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm e um rádio comunicador.

A ocorrência foi registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu).