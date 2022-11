Valdeci Serafim morreu na última sexta-feira (18) - Reprodução

Publicado 21/11/2022 13:08 | Atualizado 21/11/2022 15:37

Rio - "Minha mãe dorme no Senhor. Não será fácil, mas sei que Deus passará comigo. Ela deixou um grande legado". Esse é um dos relatos de Rodrigo Luiz, filho de Valdeci Serafim, de 54 anos, morta na última sexta-feira (18) depois de ser atingida por uma bala perdida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo familiares, ela foi baleada enquanto segurava uma criança no colo no portão da casa de uma amiga.

De acordo com familiares e testemunhas, Valdeci, também conhecida como dona Daça, conversava no portão da casa da amiga quando um tiroteio começou no bairro Vila Sapê. A mulher teria tentado proteger uma criança que estava em seu colo no momento dos disparos, mas acabou sendo alvejada nas costas. O bebê, que seria filho de uma amiga de igreja, não sofreu ferimentos e passa bem.

Rodrigo Luiz, filho da vítima, usou as suas redes sociais para homenagear a mãe. De acordo com o relato, Valdeci era uma pessoa querida na família e deixou um grande legado para quem conviveu com ela.

"Minha mãe dorme no Senhor. Deus me deu muitas oportunidades e eu aproveitei. Sempre a agarrava, beijava e dizia que a amava. Quando eu chegava em casa, eu sempre pedia beijo. Eu e minha mãe éramos demais. Lembro das vezes que a gente parava para conversar sobre as coisas do mundo. Eu não fui o melhor filho, mas minha mãe foi a melhor. Minha mãe morreu em Cristo. O que faz meu coração se alegrar é que todos testemunharam a mudança e transformação dela. Deixou um grande legado", publicou Rodrigo.

Dona Daça chegou a ser socorrida na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) de Imbariê, mas acabou não resistindo. Ela foi sepultada na tarde de domingo (20) no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte.

Para Maria Cardoso Elias, irmã de Valdeci, a mulher era responsável por cuidar de outros familiares.

"Nunca estaremos pronta para o adeus, mas eu quero lembrar da minha querida irmã assim. Muito obrigado por cuidar de mim, dos nossos irmãos e de toda família. Uma grande mulher, um exemplo de ser humano, um coração incrível, uma pessoa que não media esforços para ajudar a todos. Quem conhecia sabe o que eu estou falando. Infelizmente, uma bala perdida tirou ela das nossas vidas. Nosso mundo acabou. Estamos sem chão. Muita dor e muita tristeza. O que nos consola é que ela está com o Pai com nosso Deus todo Poderoso", postou a irmã.

Polícia nega operação

Segundo vizinhos, Valdeci foi baleada depois de policiais militares iniciarem uma operação no local. Contudo, a Polícia Militar nega qualquer atuação policial na Vila Sapê. Segundo a PM, o comando do 15º BPM (Duque de Caxias) afirmou que não houve ocorrência de confronto ou operação em andamento envolvendo o batalhão na data e local citados.

A corporação ressaltou que os policiais foram chamados apenas para a UPH de Imbariê, onde Valdeci deu entrada ferida por uma bala perdida. A ocorrência foi encaminhada para registro na 60ª DP (Campos Elísios), que realiza a investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.