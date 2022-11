Valdeci Serafim, conhecida como Dona Darça, morreu vítima de bala perdida na última sexta-feira (18), em Caxias - Reprodução

Publicado 19/11/2022 13:44 | Atualizado 19/11/2022 14:48

Rio - Uma mulher de 54 anos foi morta, na última sexta-feira (18), vítima de uma bala perdida no bairro Vila Sapê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Valdeci Serafim, conhecida como dona Daça, estava na rua, quando, segundo informações de vizinhos, PMs teriam iniciado uma operação no local. A corporação, entretanto, nega que tenha atuado no local.

De acordo com testemunhas, por volta das 11h, dona Daça, segurando uma criança no colo, conversava junto ao portão da casa de uma amiga no momento em que um tiroteio iniciou-se na localidade. Valdeci teria tentado proteger o bebê, que, segundo familiares, seria filho de uma amiga de igreja, que estava tomando conta, quando ela própria acabou alvejada nas costas. O pequeno, no entanto, passa bem e nada sofreu.

Dona Daça chegou a ser socorrida até a Unidade Pré-Hospitalar (UPH) próxima ao local, mas acabou não resistindo.

Neste sábado, familiares estiveram no Instituto Médico Legal de Caxias, cumprindo os trâmites para liberação do corpo para o velório e sepultamento. Ainda não há informações de onde e quando Valdeci será enterrada.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que, segundo o comando do 15ºBPM (Duque de Caxias), não havia ocorrência de confronto ou operação em andamento envolvendo o batalhão na data e local citados. A corporação informou que agentes do 15ºBPM foram acionados para verificar ocorrência de entrada de uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo na UPH (Unidade Pré-Hospitalar) de Imbariê, o que foi constatado ao chegarem na unidade de saúde.

A ocorrência foi encaminhada para registro na 60ª DP (Campos Elísios), que disse fazer diligências para solucionar o que aconteceu.