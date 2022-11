Mulher viajava em van com destino à Saquarema - Reprodução/Redes sociais

Rio - Uma mulher foi presa, na manhã desta sexta-feira (18), suspeita de tráfico de drogas no bairro de Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos. Com ela, foram apreendidos 992 pinos de cocaína.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizavam um patrulhamento pela RJ-118, altura de Jaconé, quando abordaram uma van que vinha do Centro do Rio. Dentro do veículo, encontraram a mulher com as drogas.

Com a apreensão, foi estimado que o tráfico de drogas teve um prejuízo de mais de R$ 15 mil. Segundo as investigações, a mulher havia pego o entorpecente no Complexo do Alemão, na Zona Norte.

A ocorrência foi encaminhada à 124ª DP (Saquarema).