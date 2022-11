Lorinaldo Costa Monteiro morreu em desabamento de prédio na Rocinha, na quinta-feira (17) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/11/2022 16:03 | Atualizado 18/11/2022 16:15

Rio - O corpo do pedreiro Lorinaldo Costa Monteiro, de 55 anos, morto após desabamento de um prédio de cinco andares na Rocinha , Zona Sul do Rio, será sepultado no sábado (19), às 15h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo. O velório será realizado às 13h, na capela 3.

A vítima trabalhava há dois dias na obra do imóvel, na Travessa Luz, na descida do Largo do Boiadeiro, quando a construção desmoronou e ele ficou preso nos escombros, na manhã de quinta-feira (17). De acordo com o irmão, Francisco Monteiro, 59, Lorinaldo vivia na Rocinha há 27 anos, onde alugava casas, costumava fazer serviços como eletricista, mas não tinha muita experiência como pedreiro. No relato, o familiar afirmou acreditar que ele tenha derrubado uma parede do imóvel, provocando o desabamento, e que o homem chegou a ser alertado sobre os riscos.

"Ele foi fazer esse serviço na casa desse rapaz, foi derrubar uma parede e deve ter mexido na estrutura do prédio e foi abaixo. Falta de experiência, de alguma pessoa orientar ele de que não pode derrubar parede assim, que é perigoso, porque ele tinha pouca noção disso, talvez. Meu cunhado chegou a avisar para ele que era perigoso fazer isso, que tinha que botar uma escora, mas ele não se importou, pensando que não ia cair", lamentou o irmão.

A família contou ainda que o pedreiro já estava com a passagem comprada para a viagem que faria nas festas de fim de ano para rever a família na Paraíba. A vítima deixa mulher, dois filhos e dois netos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, uma equipe da 2ª Coordenadoria de Assistência Social (2ª CAS) prestou atendimento socioassistencial às famílias do pedreiro e da que vivia no prédio. No local, residiam três adultos, que estão desalojados, e preferiram não ir para acolhimento institucional, ficando na casa de parentes.

Força-tarefa para retirar entulho de prédio



A Prefeitura do Rio montou uma f orça-tarefa para retirar os restos do imóvel que desabou nesta quinta-feira (17) , na Travessa Luz, na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio. As secretarias de Ordem Pública, Conservação e Defesa Civil, além da Comlurb, vão realizar a limpeza e avaliação do que restou da construção. O corpo do pedreiro Lorinaldo Costa Monteiro, 59 anos, que realizava uma obra na construção, foi encontrado no fim da tarde.

Funcionários da Comlurb realizam a remoção dos escombros de acordo com a liberação do espaço pela Defesa Civil municipal. A secretaria precisou interditar três imóveis ao redor do prédio que desabou, para verificação das condições estruturais.