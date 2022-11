Secretarias realizam força tarefa para liberar imóvel na Rocinha - Foto: Divulgação/Defesa Civil Municipal

Publicado 18/11/2022 11:32 | Atualizado 18/11/2022 11:49

Funcionários da Comlurb realizam a remoção dos escombros de acordo com a liberação do espaço pela Defesa Civil municipal. A secretaria precisou interditar três imóveis ao redor do prédio que desabou, para verificação das condições estruturais.

De acordo com a assessoria do órgão, não há, aparentemente, risco de desabamento para os outros edifícios, no entanto, eles permanecerão isolados até o fim do trabalho de limpeza, que está previsto para este sábado (18).

Agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social foram ao local prestar atendimento aos desalojados do acidente. Por se tratar de um imóvel em construção, não haviam moradores no local, na hora do acidente. Uma família, que residia no edifício, ficou desalojada mas rejeitou ir para um abrigo da prefeitura. Por serem todos adultos, preferiram ir para a casa de parentes.



Procurada, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 11ª DP (Rocinha). Os agentes realizaram diligências e aguardam os resultados dos laudos periciais para ouvir testemunhas do acidente.

Pedreiro morreu no acidente

O corpo do pedreiro Lorinaldo Costa Monteiro, que estava desaparecido após o desabamento do imóvel, na Zona Sul do Rio, foi encontrado soterrado na tarde desta quinta-feira (17). Segundo a família, a vítima trabalhava em uma obra na construção, localizada na Travessa Luz, na descida do Largo do Boiadeiro, havia dois dias.

Militares do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo do pedreiro Lorinaldo Costa Monteiro, que estava desaparecido após um imóvel desabar na Rocinha, na Zona Sul do Rio. As buscas iniciaram por volta das 8h.



Crédito: Reginaldo Pimenta/Agência O DIA#ODia pic.twitter.com/ampSxlBbsu — Jornal O Dia (@jornalodia) November 17, 2022

O irmão da vítima, Francisco Monteiro, 59 anos, contou que a moto do pedreiro estava estacionada em frente ao imóvel. "Ele trabalhava sozinho, fazendo bico. A mulher dele falou que ele foi pra lá de manhã, ela já tentou ligar para ele e não conseguiu", contou.

Militares do quartel do Humaitá, do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra e do Serviço de Operações com Cães do 2° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2° GSFMA) foram deslocados ao local às 8h25 para realizar o resgate.