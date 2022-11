Homem foi baleado dentro do carro na Estrada Rio-São Paulo, em Campo Grande - Divulgação

Publicado 18/11/2022 10:23 | Atualizado 18/11/2022 13:06

Não há informação do estado de saúde da mulher internada. Em nota, a Polícia informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime. Uma perícia foi feita no local do crime, como também no carro.

Policiais do 40º BPM (Campo Grande) também foram acionados para a ocorrência. Eles relataram que moradores da região comunicaram sobre um tiroteio. Chegando no local, encontraram o veículo com diversos disparos e o homem morto no interior, no banco do motorista. Segundo testemunhas, os criminosos atiraram cerca de 50 vezes.

Maciel de Souza era um conhecido miliciano atuante, sobretudo, na área da Zona Oeste da capital. Ele foi membro da milícia "Liga da Justiça", grupo comandado pelos irmãos Natalino José Guimarães, ex-deputado estadual, e Jerônimo Guimarães, o Jerominho, ex-vereador, este morto em agosto durante uma emboscada

Maciel estaria fazendo parte da quadrilha de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, que atualmente chefia a maior milícia do Rio de Janeiro, e é rival da facção de Danilo Dias Lima, o Tandera. De acordo com a Polícia, Tandera teria se aliado a Ricardo Teixeira Cruz, o Batman , ex-chefe de Maciel na Liga da Justiça, preso em uma penitenciária federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte.