Agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) chegam à unidade com itens apreendidos - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 05/07/2022 21:44 | Atualizado 05/07/2022 22:04

Rio — Agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) prenderam, nesta terça-feira (5), um ex-policial militar suspeito de ser um dos chefes da quadrilha de milicianos que age em Seropédica, na Baixada Fluminense. William dos Santos Araújo, de 43 anos, conhecido como "William Negão", foi preso no bairro de Boa Esperança.

Segundo os agentes, a ação, que se iniciou após um levantamento de informações do setor de inteligência, tinha como objetivo verificar um local utilizado como esconderijo do paramilitar Danilo Dias Lima, conhecido como "Tandera". Além de encontrar o esconderijo, havia uma suspeita de que se tratava de um espaço de armazenamento de armas da organização criminosa. De acordo com a polícia, ele foi preso pela Draco, em 2018, por integrar o mesmo bando.

Com o preso, que estava no local acompanhado da mulher, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, uma farda camuflada e aparelhos de telefone celular. No local, também foram encontradas cartas supostamente escritas pelo miliciano Ricardo Teixeira Cruz, o Batman, um dos fundadores da quadrilha batizada de Liga da Justiça. Atualmente, ele está preso uma penitenciária federal.