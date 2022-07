RJ - Reunião do Comitê de Ética da Câmara dos Vereadores, para analisar as denúncias contra o vereador Gabriel Monteiro nesta terça-feira (29). - Cléber Mendes/Agência O Dia

RJ - Reunião do Comitê de Ética da Câmara dos Vereadores, para analisar as denúncias contra o vereador Gabriel Monteiro nesta terça-feira (29).Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 05/07/2022 19:41 | Atualizado 05/07/2022 20:03

Rio - Após virar réu por assédio e importunação sexual na Justiça do Rio, Gabriel Monteiro poderá sofrer outro revés no próximo mês,. Isso porque o futuro do mandato do parlamentar deve ser decidido a partir do dia 2 de agosto, quando está prevista a apresentação do relatório da Conselho de Ética sobre a conduta do vereador. O ex-PM responde a quatro acusações na casa. A derrota mais recente de Monteiro aconteceu, nesta terça-feira (5) , quando a Justiça do Rio acatou denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ) por assédio sexual e importunação sexual supostamente cometidos pelo parlamentar contra uma ex-assessora.Na Câmara dos Vereadores ele é alvo de quatro acusações, dentre elas estupro, assédio e por forjar vídeos na internet. Se o entendimento da Comissão de Ética decidir contra o vereador, o ex-policial militar pode perder o seu mandato como vereador ao final do processo.O relator do processo no Conselho de Ética, o vereador Chico Alencar (Psol), irá apresentar o relatório final no próximo dia 2 de agosto. A partir desta data, a defesa de Gabriel Monteiro terá cinco dias úteis para apresentar as alegações finais.Na segunda semana de agosto, o relatório será votado pelo conselho e se aprovado poderá ser encaminhado para a votação na Câmara. Os parlamentares então decidirão pela cassação ou não de Monteiro."Estou trabalhando intensamente com a minha equipe na produção do relatório, já é avançada. Compulsando as mais de mil páginas de depoimentos. Nós vamos apresentar esse relatório no primeiro dia de agosto. Assim que acabar o recesso", disse Chico Alencar (PSol), presidente da Comissão de Ética da Câmara.A última reunião da fase de instrução da comissão que analisou as acusações ocorreu no último dia 23. No total, foram ouvidas 12 testemunhas de acusação e oito de defesa. Em uma das audiências, foram identificadas contradições nos depoimentos prestados.