Carro pega foto e interdita Elevado Paulo de FrontinCOR/Divulgação

Publicado 05/07/2022 18:32 | Atualizado 05/07/2022 20:17

Rio - O Elevado Paulo de Frontin precisou ser interditado por 40 minutos nos dois sentidos, na altura do Rio Comprido, na tarde desta terça-feira (5), após um carro pegar fogo na via. O Corpo de Bombeiros e equipes da CET-Rio estiveram no local. Ainda não há informações do que teria causado o incêndio, mas apesar do ocorrido, não houve vítimas.

Motoristas que vinham da Linha Vermelha precisaram fazer um desvio para a Avenida Francisco Bicalho. Às 18h05, o Centro do Operações Rio (COR) informou que a pista havia sido parcialmente liberada no sentido Centro e totalmente liberada no sentido Lagoa. O trecho na região permanecia com lentidão por volta das 20h15.