A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai investigar o casoReprodução

Publicado 05/07/2022 19:21

Rio- A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (5), em Irajá, Zona Norte do Rio, um homem suspeito de participar da morte de quatro pessoas, em junho de 2020. O crime aconteceu no bairro de Vargem Grande, na Zona Oeste - outras duas pessoas também ficaram feridas na ocasião. O suspeito, que não teve a identidade revelada, é acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.



De acordo com as investigações, os assassinatos teriam sido motivadas por uma disputa entre duas facções pelo controle da comunidade conhecida como Pombo sem Asa. A execução foi determinada para que um dos grupos pudesse continuar com a venda de drogas na região.



O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Após procedimento padrão, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará decisão da Justiça.