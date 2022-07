Criminoso foi preso nesta terça-feira (5), em Itaboraí - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 05/07/2022 18:16 | Atualizado 05/07/2022 18:26

Rio - Agentes do Itaboraí Presente, em conjunto com policiais civis da 71ªDP (Itaboraí), prenderam, na tarde desta terça-feira (5), um homem identificado como Aluísio Cadeira de Mouro, de 41 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto por homicídio doloso. De acordo com as equipes, agentes faziam patrulhamento na região quando abordaram o rapaz em uma motocileta em atitude suspeita.

Durante a abordagem, Aluísio teria apresentado um outro nome e foi conduzido à delegacia. Na unidade policial, foi descoberto que contra ele havia um mandado em aberto por ter matado uma pessoa em Santa Maria Madalena, no Norte do estado Rio. A motivação e o ano do crime não foram divulgados.

Aluísio já respondeu por homicídio, furto, rapto e violência doméstica e em 2020 havia ameaçado a delegada titular da 71ª DP, Norma Passos Lacerda de Oliveira.