Investigações estão em andamento 20ª DP (Vila Isabel)Divulgação

Publicado 05/07/2022 22:15 | Atualizado 05/07/2022 22:42

Rio - Um ataque causado por um casal de pitbulls, na última segunda-feira (4), resultou na morte do cachorro de um homem que passeava com dois de seus pets em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Os pitbulls estariam andando sozinhos pela rua, sem coleira e sem focinheira.

De acordo com a Polícia Civil, uma testemunha e a pessoa que acompanhava os cachorros foram intimadas a prestar depoimento na 20ª DP (Vila Isabel), onde as investigações estão em andamento. Ainda de acordo com o agente, foram solicitadas imagens de câmeras de segurança e outras diligências seguem em busca de informações para esclarecer todos os fatos.

Desde 2005, a lei estadual 4.597, sancionada pela então governadora Rosinha Garotinho, estabelece que cães das raças pitbull, fila, doberman e rotweiller só podem circular por locais públicos, como ruas, praças, jardins e parques, se conduzidos por pessoas com mais de 18 anos, com guias com enforcador e focinheira apropriados.

Além disso, o não cumprimento das regras dispostas acarretará ao infrator, proprietário ou condutor ainda uma série de sanções. Uma delas é multa, que pode chegar a um valor de R$ 20,4 mil, que deverá ser aplicada em dobro e progressivamente nos casos de reincidência.