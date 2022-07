Audiência de acusado de estupro contra uma criança de 11 anos, que ocorreria no Fórum Regional de Bangu, foi adiada para o dia 23 de novembro - Reprodução

Publicado 05/07/2022 18:46

Rio - A primeira audiência sobre o caso do pastor Antônio Carlos de Jesus Silva, de 51 anos, acusado de estupro contra uma criança de 11 anos, que ocorreria nesta terça-feira no Fórum Regional de Bangu, na Zona Oeste, foi adiada para o dia 23 de novembro. A audiência foi cancelada depois que o pastor questionou o fato de que suas testemunhas de defesa não tinham sido notificadas de comparecer ao Fórum Regional para depoimento.

De acordo com a denúncia, os abusos contra a menina, com deficiência intelectual, aconteceram entre o final de 2020 e o início de 2021, na Primeira Igreja Batista da Vila Kennedy, e no consultório do pastor, que é também psicólogo, em Bangu, ambos na Zona Oeste.



"Tudo isso é muito frustrante e desgastante para a vítima e seus familiares. Esse processo se arrasta por mais de um ano sem que o acusado tenha prestado depoimento. É mais uma violação de direitos humanos contra a criança. Primeiro foi o conflito de competência entre varas de Justiça para decidir quem julgaria o caso, agora o adiamento. A menina saiu bastante abalada e chorando do tribunal", lamentou o advogado Carlos Nicodemos, que representa a menina e seus familiares.