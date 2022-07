Material apreendido com os suspeitos - Divulgação

Publicado 05/07/2022 18:33 | Atualizado 05/07/2022 18:53

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (5), dois homens suspeitos de roubar pedestres no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Os agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) informaram que já investigavam os criminosos, identificados como Yan Dias da Silva e José Heribergson dos Santos, por diversos crimes desse tipo na região. Com eles foram encontrados armas falsas e celulares.

Os policiais buscaram imagens de câmeras de segurança e analisaram as ações do grupo. Um carro e uma moto utilizados por eles foram identificados. Nesta tarde, os agentes estavam investigando os suspeitos quando receberam a informação de duas vítimas na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena.

Yan e José foram detidos próximo ao local com um carro e uma moto. No interior do veículo os policiais encontraram duas réplicas de pistola e diversos celulares roubados. O material foi apreendido e a dupla foi encaminhada à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde as vítimas reconheceram os assaltantes.