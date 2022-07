Emerson Lopes matou os pais a marretadas durante um surto em São Gonçalo - Reprodução /Redes sociais

Rio - Os corpos de Antônio Ribeiro Bucker Martins, de 69 anos, e Maria de Fátima Lopes Santos, de 64, foram enterrados na tarde desta terça-feira (05), no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Os dois foram mortos a marretadas pelo filho Emerson Lopes Martins Bucker, de 30 anos, dentro de casa na Estrada dos Bichinhos na última segunda-feira (4). De acordo com os familiares das vítimas, Emerson sofre de problemas mentais.

Segundo Carlos Augusto Santos, de 43, irmão de Emerson, a família está abalada com o crime. Ele está preso desde a manhã de segunda-feira, após ser encontrado por agentes do São Gonçalo Presente com as roupas ensanguentadas. Os familiares das vítimas acreditam que o filho cometeu o crime durante um surto. E merson era bastante conhecido na região por sair às ruas e ir a eventos vestido de super-herói, como o Homem-Aranha e o Capitão América.

"Ainda estou anestesiado. Ninguém imaginava que isso iria acontecer, Ele (Emerson) estava há mais de seis meses sem ter um surto e trabalhando. Minha mãe chegou a ligar para a mãe da minha filha para se queixar dos sintomas dele, que estava muito alterado", contou Santos.

De acordo com Santos, o casal de idosos teve seis filhos, quatro homens e duas mulheres: "Já chorei tanto que nem tenho mais o que chorar. No começo, meu irmão tomava remédio só que depois começou a enganar que estava tomando a medicação", lamentou Santos. Ainda segundo ele, depois do crime, os familiares não tiveram mais contato com Emerson.

Os idosos foram enterrados na presença de amigos e familiares. No momento da despedida, houve cânticos evangélicos e orações. Preso em flagrante pelo crime de homicídio, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios em Niterói (DHNSG) e está à disposição da Justiça.