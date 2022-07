Especialistas já sinalizaram que a diminuição no número de mortes é causa direta do avanço da vacinação - Prefeitura de Búzios

Especialistas já sinalizaram que a diminuição no número de mortes é causa direta do avanço da vacinaçãoPrefeitura de Búzios

Publicado 05/07/2022 17:21

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta terça-feira (5) 8.639 novos casos de covid-19 e 48 óbitos pela doença nas últimas 24h. O estado do Rio contabiliza 2.369.051 casos confirmados, com a taxa de letalidade marcando 3.13%. Desde o início da pandemia são 182.954 pessoas internadas e 2.260.729 pessoas recuperadas, segundo dados atualizados às 17h.

Estado registra queda no número de resultados positivos de testes antígenos e RT-PCR e na demanda por eles. Por outro lado, a pressão por solicitação de leitos mantém tendência de aumento. Os dados são do novo Panorama Covid, lançado pela Secretaria de Saúde do Estado na sexta-feira (1º). Segundo a secretaria, foram contabilizados, em média, 14.875, com a taxa de positividade em 30%. Já o RT-PCR soma 831 exames por dia, com positividade de 37%. No último panorama, as taxas marcavam 30% e 28%, respectivamente.



Ainda segundo o Panorama, são 40 solicitações de leito por dia. O número de pessoas que aguarda por um leito também segue o mesmo padrão de aumento. Foi registrado uma média diária de 43 pessoas para a Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) e 35 para a enfermaria.



Já na cidade do Rio, segundo o Painel Rio Covid-19, da Prefeitura da cidade, foram confirmados 3.355 novos casos da doença nas últimas 24h, além de seis óbitos. Ainda de acordo com a Prefeitura, até as 16h30 desta terça-feira (5), são 157 pessoas internadas e outras dez aguardando um leito. A letalidade do vírus na cidade é de 0,3%, totalizando 5.390 casos graves e 1.925 óbitos, neste ano.



Vacinar é necessário



Especialistas já sinalizaram que a diminuição no número de mortes é causa direta do avanço da vacinação. O vacinômetro do estado marca 81% da população do Rio acima de 5 anos com a vacinação completa, ou seja, com a 2ª dose ou a dose única. Já o total de pessoas vacinadas com a dose de reforço é de 7.002.540.