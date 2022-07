Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio - Google / Reprodução

Publicado 05/07/2022 16:30

Rio - Moradores estão relatando nas redes sociais, desde o início da tarde desta terça-feira (5), um intenso tiroteio no Complexo do Alemão, Zona Norte da cidade. Em imagens divulgadas na internet, é possível ver dois policiais agachados trocando tiros com criminosos.

Tiros Na estrada velha Próximo Complexo do Alemão CV pic.twitter.com/fflyxNUmOW — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) July 5, 2022

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que equipes do 3ºBPM (Méier) foram acionadas para verificar uma denúncia de cárcere privado na região, quando foram atacadas a tiros por bandidos e houve confronto.

Na ação, os agentes apreenderam explosivos e um rádio comunicador. Não houve feridos, nem presos. Também não foi constatado que uma suposta vítima que estaria sob controle de um criminoso. A ocorrência encaminhada para a 44ªDP (Inhaúma).

Quem morava próximo ao local afirmou estar ouvindo muito tiros. "Muitos tiros na região do Engenho da Rainha! Meia hora de tiroteio! Complexo do Alemão", disse um rapaz. "Intenso tiroteio em área da mata no Complexo do Alemão", disse outro.