Praia de Grumari é elogiada pela água verde esmeralda e a areia finaReprodução

Publicado 05/07/2022 14:52

Rio - A Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio, foi eleita a melhor da América do Sul em 2022. O levantamento anual das 50 melhores praias do mundo feito pelo site "Big Seven Travel" colocou o paraíso carioca como a única brasileira do ranking.

Somente dois destinos sul-americanos foram inseridos na lista. Grumari ficou na 38º colocação e Punta del'Este, no Uruguai, aparece na 45ª colocação. "Copacabana e Ipanema recebem toda a fama, mas quem conhece corre para a Praia de Grumari. Cercado pela floresta verde, a praia brilha com a areia fina e a água com cor de esmeralda", diz o guia. A Praia de Grumari fica localizada em uma área de reserva ambiental e tem cerca de 2,5 km de faixa de areia.

O site "Big Seven Travel" foi fundado em 2019 e é especializado em viagem e gastronomia. A equipe que analisa os principais destinos está espalhada por diferentes lugares do mundo.

Confira a lista das 50 melhores praias:

1 - Playa Conchal, Costa Rica



2 - Turquoise Bay, Exmouth, Austrália



3 - Grace Bay, Turks e Caicos



4 - Siesta Beach, Flórida, Estados Unidos



5 - Punta Mosquito, Holbox, México



6 - Secret Lagoon, El Nido, Palawan, Filipinas



7 - San Fruttuoso, Itália



8 - Pedn Vounder, Cornwall, Inglaterra



9 - Boulders Beach, África do Sul



10 - Reynisfjara Beach, Vík í Mýrdal, Islândia



11 - Whitehaven Beach, Whitsunday Islands, Austrália



12 - Zlatni rat (Golden Horn Beach), Brac, Croácia



13 - Playa Negra, Puerto Rico



14 - Source d’Argent, Seichelles



15 - Porto Santo, Ilha da Madeira, Portugal



16 - Pig Beach, Bahamas



17 - Navagio Beach (Shipwreck Cove), Zakynthos, Grécia



18 - Hyams Beach, New South Wales, Austrália



19 - Keem Bay, Mayo, Irlanda



20 - Seagrass Bay, Laucala Island, Fiji



21 -Patnem Beach, Goa, Índia



22 - Arquipélago de Bazaruto, Moçambique



23 - Mafia Island, Tanzânia



24 - Horseshoe Bay, Bermuda



25 - Tunnels Beach, Kauai, Havaí



26 - Maundays Bay, Anguilla



27 - Ao Tanot Bay, Koh Tao, Tailândia



28 - Praia Banana, São Tomé e Príncipe



29 - Praia do Camilo, Lagos, Portugal



30 - Negril, Jamaica



31 - Fig Tree Bay, Protaras, Cyprus



32 - Cala Pregonda, Menorca, Espanha



33 - Naama Bay, Egito



34 - Ka’anapali Beach, Havaí



35 - Le Morne, Ilhas Maurício



36 - Seven Mile Beach, Ilhas Cayman



37 - The Saadiyat Beach, Abu Dhabi



38 - Praia de Grumari, Rio de Janeiro, Brasil



39 - Tuscan Cliff, Malásia



40 - Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos



41 - Eagle Beach, Aruba



42 - Mystic Beach, Vancouver Island, Canadá



43 - Diani Beach, Quênia



44 - Champagne Beach, Vanuatu



45 - Punta del’Este, Uruguai



46 - Elafonisi Beach, Grécia



47 - Yonaha Maehama, Japão



48 - Isla Robeson, Panamá



49 - Koekohe Beach, Nova Zelândia

50 - Seminyak, Bali, Indonésia