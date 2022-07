Crime aconteceu no mesmo endereço onde funciona subseção da Justiça Federal - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 05/07/2022 14:50 | Atualizado 05/07/2022 17:28

Rio - Um suspeito foi morto após uma tentativa de assalto a clientes da agência do banco Itaú, no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, nesta terça-feira (5). Segundo relato de testemunhas, três criminosos invadiram a agência e anunciado o roubo. Um policial militar à paisana estava em um caixa eletrônico e reagiu. Um bandido foi baleado e uma vítima ferida por estilhaços. Os demais comparsas fugiram em seguida.

O caso aconteceu no fim da manhã, na Avenida Presidente Lincoln, onde também funciona uma Subseção da Justiça Federal. Um dos vidros da fachada da agência chegou a ser atingido pelos disparos.

O idoso Josemar Cajueiro conta que passava pelo local no momento do ocorrido e presenciou a tentativa de assalto. "O policial estava recebendo o dinheiro dele, daí os bandidos entraram e renderam. Ele levantou as mãos e disse: 'perdi, perdi'. Quando eles (os criminosos) viraram as costas, o policial puxou a arma e meteu bala nos dois", contou.

Os outros dois suspeitos teriam fugido em uma moto após trocar tiros com o policial. Até o momento, não há informação sobre outros feridos. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fizeram uma perícia no local. Uma mulher ficou ferida por estilhaços e foi socorrida para o Hospital Municipal de São João de Meriti.

De acordo com a Polícia Militar, o policial à paisana estava sendo atendido dentro da agência quando foi abordado pelos criminosos. Ele reagiu e conseguiu atingir um dos bandidos. Uma equipe do 21º BPM (São João de Meriti) foi acionada para o local. Junto ao corpo do criminoso, os PMs encontraram uma pistola 9mm.

Em nota, o Itaú lamentou o ocorrido na agência e garantiu colaboração ativa com as investigações. O banco disse ainda que a unidade foi fechada e passará por reparos. "Até que seja reaberta, os clientes poderão ser atendidos na agência localizada na rua Jacatirão, 107, Vilar Dos Teles. O Itaú reforça que as transações podem ser realizadas por meio de todos os outros canais disponíveis: Internet banking, aplicativos no celular, telefone e rede 24H", finalizou.