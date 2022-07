A previsão da companhia é de cerca de 15 mil acessos simultâneos diariamente - Divulgação

Publicado 05/07/2022 14:42

Rio - A Orla Rio, concessionária responsável por administrar quiosques das praias da cidade, irá lançar, neste mês, um projeto para levar internet de forma gratuita para as areias cariocas. Segundo a concessionária, a ação deve beneficiar 2 milhões de pessoas que transitam na orla diariamente. Em um primeiro momento, foram instaladas 32 bases, abrangendo 64 quiosques do Forte do Leme ao de Copacabana.

A previsão da companhia é de cerca de 15 mil acessos simultâneos diariamente, disponibilizando cerca de 1 terabyte de internet.

Para logar, basta o usuário se conectar a rede, que terá o nome de #Orla Rio#, e se cadastrar na plataforma. Além disso, a concessionária também vai oferecer conteúdo exclusivo com novidades sobre os quiosques e a orla e promoções especiais para os cadastrados.

"A implementação da internet gratuita inicialmente em Copacabana e futuramente expandindo até o Recreio irá oferecer mais possibilidades a todos os frequentadores, inclusive os trabalhadores da praia, permitindo que todos possam usufruir de conectividade", explicou João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.