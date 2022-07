Yago foi atingido na cabeça após uma briga para defender o irmão - Rede Social

Publicado 05/07/2022 13:47 | Atualizado 05/07/2022 13:49

Rio- A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga a morte de um jovem, identificado como Yago de Souza Santos, 19 anos, que foi atingido por um tiro na cabeça após se envolver em uma briga para defender o irmão. O crime aconteceu durante uma festa no bairro Vilar do Teles, em São João de Meriti, na Baixada, durante a madrugada desta segunda-feira (4).

A vítima teria entrado em uma briga com um miliciano, que cobrava uma dívida do irmão de Yago no valor de R$ 5 mil. Após uma discussão, os irmãos chegaram a ir para casa, mas logo em seguida, o jovem voltou para a festa, onde acabou sendo baleado, segundo informações do 'RJ1'.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu. A Polícia Militar informou que uma equipe do 21° BPM (São João de Merit) foi acionada apenas para checar a entrada da vítima na unidade de saúde.



O enterro do jovem ocorreu na manhã desta terça-feira (5), no Cemitério São Lázaro, em São João de Meriti, onde familiares e amigos se prestaram as últimas homenagens usando blusas estampadas com a foto da vítima. Yago deixa esposa e uma filha de apenas três meses.