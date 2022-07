Linha Amarela irá receber série de manutenções nesta semana - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Linha Amarela irá receber série de manutenções nesta semanaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/07/2022 12:57

Rio - A Linha Amarela receberá até domingo (10) uma operação tapa-buraco no trecho que vai do km 6, na Cidade de Deus, até o km 9, em Inhaúma. Ao todo, serão 14 km de manutenção em alguns pontos do asfalto e não haverá impactos no trânsito, já que o serviço será realizado durante a noite e madrugada. Os locais estarão devidamente sinalizados.

De acordo com a Lamsa, concessionária responsável pela via, a medida faz parte do cronograma permanente de conservação da rodovia.

Também sem interdições ao tráfego, haverá a limpeza em oito pontos do sistema de drenagem para evitar alagamentos na pista em dias de chuva nos seguintes trechos: viaduto Geremário Dantas, na altura da Freguesia (pista sentido Barra); entre a Cidade de Deus e a Freguesia (pista sentido Barra); calha central do Viaduto Geremário Dantas, próximo a Freguesia, nos dois sentidos da Linha Amarela; túnel da Covanca (pista sentido Barra); entorno do prédio administrativo, entre o Túnel da Covanca e Água Santa (pista sentido Barra).

A Lamsa também informou que fará ações de dia na via, como a limpeza no Rio Faria, no trecho entre Inhaúma e Higienópolis, nos dois sentidos da via. O serviço será realizado das 9h às 16h e não haverá interferências no trânsito.



Outra medida programada para o mesmo horário pela Lamsa é a construção de um dispositivo de proteção na alça de saída 9A para a Avenida Brasil, sentido Centro, na altura de Bonsucesso, além da reforma em dispositivos do tipo localizados entre a Abolição e o Engenho de Dentro, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra.