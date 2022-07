Pais e responsáveis devem levar os filhos para atualizar caderneta de vacinação - Arquivo/Marcos Porto/Agencia O Dia

Pais e responsáveis devem levar os filhos para atualizar caderneta de vacinaçãoArquivo/Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 05/07/2022 11:19 | Atualizado 05/07/2022 11:54

Rio - Mais de 100 mil crianças, na faixa etária dos 5 aos 11 anos, ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 no município do Rio. Os dados, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), apontam que o número corresponde a 20% do total de pequenos que podem se imunizar.



Segundo o infectologista José Pozza Júnior, o expressivo número de crianças sem imunização pode ser explicado pela grande campanha contra as vacinas, feitas por meio da veiculação de notícias falsas nas redes sociais.



"Infelizmente a cobertura vacinal de crianças caiu não só pra Covid como pra várias outras vacinas do calendário básico infantil. A principal causa disso tem sido as constantes notícias falsas sobre riscos e perigos da vacina. A desinformação tem feito com que doenças já erradicadas voltam a circular no país como exemplo do Sarampo", explicou o infectologista.



Ao total, 111.436 crianças não se vacinaram, enquanto cerca de 309.904 (55%) estão com o esquema vacinal completo, porém ainda sem os reforços, seguindo o calendário de vacinação da cidade. Outras 138.857 tomaram somente a 1ª dose do imunizante (25%).



Para o infectologista, é importante que seja de conhecimento público que todas as vacinas contra a doença já foram testadas em todo o mundo e são comprovadamente seguras, e destacou a importância da vacina para os pequenos.



"A vacina de Covid já foi testada e aplicada em larga escala no mundo inteiro e comprovou a segurança além de comprovadamente prevenir formas graves e óbitos, mesmo não prevenindo 100% das infecções", explicou o especialista.



A SMS-Rio informou que está sempre atenta e intensificando as ações desenvolvidas pelas coordenações das diversas áreas da cidade, responsáveis pela gestão das unidades de Atenção Primária. Postos extras de vacinação são colocados em vários pontos da cidade para facilitar o acesso à vacina.

Campanha de vacinação contra a Covid-19

A segunda dose da vacina pode ser aplicada em pessoas com 5 anos ou mais, que tomaram, na primeira dose, as vacinas CoronaVac, Pfizer ou AstraZeneca, de acordo com a data marcada no comprovante. Já a primeira dose pode ser aplicada em qualquer pessoa acima dos 5 anos que não tenha sido imunizado com nenhuma das doses.



A primeira dose de reforço pode ser aplicada em pessoas com 12 anos ou mais, com intervalo de 4 meses após a segunda dose. Pessoas com 18 anos ou mais que tomaram Janssen na primeira dose devem tomar o reforço 2 meses depois da primeira dose.



A segunda dose de reforço pode ser aplicada em pessoas com 40 anos ou mais, com intervalo de 4 meses após a primeira dose de reforço. Trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais, com intervalo de 4 meses após a primeira dose de reforço. Pessoas com 18 anos ou mais que tomaram Janssen na primeira dose, com intervalo de 4 meses após a primeira dose de reforço.



A terceira dose de reforço pode ser aplicada em pessoas com 40 anos ou mais que tomaram Janssen na primeira dose, com intervalo de 4 meses após a segunda dose de reforço.