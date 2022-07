Daiana Rangel, filha dos idosos mortos a marretadas em São Gonçalo, no IML de Tribobó - Marcos Porto/ Agência O Dia

2022-07

Rio - A família dos idosos mortos a marretadas dentro de casa , está desolada com o crime brutal. A filha das vítimas, Daiana Rangel, esteve na manhã desta terça-feira no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, para liberar os corpos. Segundo ela,, 30, seu irmão e também filho das vítimas, teria surtado após receber a ligação da ex-mulher na noite de domingo (3). A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o crime.

O casamento acabou depois que Emerson descobriu que o filho da esposa não era dele. A mulher, então, pediu a separação e começou um outro relacionamento. Segundo Daiana, foi o divórcio que fez o irmão surtar. Ela conta ainda que no último ano Emerson foi internado duas vezes. "Ele já saiu pelado de casa, teve outros surtos, mas estava tomando todos os remédios. Porém, como se trata de pessoas humildes, ele não ficou muito tempo internado na clínica", conta a irmã.



Daiana recebeu a informação que a ex-mulher ligou para Emerson para pedir dinheiro e avisar que o filho dela estava internado com covid-19. "Ele deve ter pedido dinheiro para os meus pais para ajudar essa moça e eles devem ter negado. O sonho do meu irmão era voltar para ela, ele ainda é apaixonado e não aceita que o filho não seja dele. A gente acha que é isso, queremos entender o que aconteceu dentro da casa para ele ter matado meu pai e minha mãe, ela era muito dócil…", se emociona.



Emerson foi encontrado com os pés e roupas ensanguentadas a poucos metros do local do crime. Ele também estava com R$ 4.200 em dinheiro, um celular, documentos da Previdência Social e cartões de banco de uma das vítimas. "Desde que saiu da clínica ele estava sendo cuidado pelos meus pais, que moram em uma casa simples. De vez em quando tinha surtos porque ficava sem tomar os remédios, mas nunca imaginamos que ele pudesse fazer isso".



Uma vida de agressões



A filha da dona Maria de Fátima lembra que a mãe passou os anos de casada sendo agredida pelo marido Antônio e que foi morta da mesma maneira, pelo próprio filho. "Durante toda a minha infância eu vi minha mãe sendo agredida pelo meu pai. Via ela sangrando por causa das agressões e aí chega no fim da vida e o filho mata ela com marretadas. E matou meu pai também".



O casal de idosos deixa seis filhos e netos. O local e horário do enterro ainda não foi informado pela família.



Perfil trabalhador e dócil



Assim como os vizinhos relataram, a irmã também reforçou o perfil dócil e trabalhador do suspeito. "Ele sempre foi trabalhador, sério, quietinho, sorridente, alegre, amigo de todo mundo. Só que com essa separação que ele começou a ter os surtos", diz a irmã.

De acordo com o relato de um colega de escola, Emerson era um bom menino e de boa índole. "Estudei com esse menino. Eu tinha 16 ele 18. Sempre foi um cara de boa índole, tirou carteira de motorista pra ajudar o pessoal da igreja. Pelo menos há dez anos ele não fumava um cigarro. Impressionante como as pessoas desenvolvem problemas psicológicos e se metem com drogas e acaba neste final trágico", diz.

Emerson ganhava a vida levando alegria para os moradores do município e era bastante conhecido na região por sair às ruas e ir a eventos vestido de super-herói, como o Homem-Aranha e o Capitão América. Além de se vestir à caráter, Emerson, ao lado do irmão, tem uma empresa de eventos, onde aluga brinquedos, cadeiras e faz apresentações de super-heróis.

*Colaborou Marcos Porto