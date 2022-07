Investigação segue sendo feito pela 32ª DP (Taquara) - Divulgação/PCERJ

Publicado 05/07/2022 10:21

Rio - Um policial civil foi baleado na mão durante um assalto em Curicica, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (04). O carro da vítima foi levado pelos criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo no bairro. Ao chegarem no local encontraram o agente com um ferimento na mão e o socorreram para o Hospital Barra D'Or. O estado de saúde dele ainda é desconhecido.

De acordo com a 32ª DP (Taquara), distrital responsável pelas investigações, as diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.