A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso - Divulgação

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o casoDivulgação

Publicado 05/07/2022 10:38 | Atualizado 05/07/2022 10:43

Rio- Um vendedor ambulante, identificado como Gilvan da Silva, 46 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (4) em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. O crime aconteceu na Avenida Vinte e Dois de Maio, no Centro do município.

De acordo com testemunhas, um homem teria descido de um carro e feito diversos disparos em direção à vítima. A Polícia Militar, no entanto, informou que o crime ainda é de autoria e motivação desconhecidas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Itaboraí foi acionado às 18h47, mas a vítima já foi encontrada sem vida. Nas redes sociais, um vídeo mostra a movimentação na região logo após o crime. Pelas imagens é possível ver, inclusive, uma grande circulação de pessoas no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso.