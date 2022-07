Idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente - Divulgação

Publicado 05/07/2022 14:21 | Atualizado 05/07/2022 17:42

Rio - Um idoso morreu atropelado por um carro, na manhã desta terça-feira (05), na Avenida Delfim Moreira, sentido Avenida Niemeyer, no Leblon, Zona Sul do Rio. A vítima foi identificada como Alipio Filho, de 69 anos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Ainda segunda a corporação, o acionamento do Quartel de Copacabana aconteceu às 9h51 e Alípio já estava morto quando os militares chegaram ao local.

De acordo com a PM, equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionadas para a ocorrência e acionaram a perícia da Polícia Civil. A motorista do carro, de 58 anos, foi encaminhada a 14ª DP (Leblon) para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Segundo o depoimento, a mulher, que não teve a identificação revelada, estava acompanhada do esposo, filho e neto no momento do acidente e prestou socorro à vítima. A Polícia Civil informou que ela vai responder em liberdade por homicídio culposo.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.