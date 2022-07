Operação fiscalizou 74 veículos entre a manhã de segunda-feira (4) e na manhâ desta terça-feira (5) - Divulgação

Publicado 05/07/2022 15:14

Rio – Fiscais do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro) apreenderam, nesta terça-feira (5), durante ações de rotina, três vans, três veículos particulares e um ônibus, que transportavam passageiros de forma irregular e fora dos aplicativos vigentes na Região Metropolitana do Rio. A ação resultou na fiscalização de 74 veículos entre a manhã de segunda-feira (4) e nesta manhã.

As ações de fiscalização foram realizadas no bairro de Alcântara, em São Gonçalo; Barra da Tijuca; no entorno da Central do Brasil, no distrito de Piabetá, em Magé e no Aeroporto Santos Dumont.